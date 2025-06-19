Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа прокоментував нічию в матчі стартового туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 проти Аль-Хіляля (1:1). Слова бельгійця передає AS.

У першому таймі ми грали занадто повільно. Нам було важко знайти ритм гри. Пенальті був трохи безглуздим. Потім ми грали швидше й динамічніше. Якщо збережемо рівень другої половини, це має нам допомогти».

Вальверде в епізоді з пенальті пробив дуже сильно, а Бону кинувся трохи раніше й ледь не пропустив через це. Феде має тримати голову високо – потрібно рухатися далі.

У нас ще залишилися автоматизми часів Анчелотті, і це не змінюється за чотири дні. Нам не вистачало контролю м’яча, ми занадто багато бігали за ним. Треба прагнути до серій пасів, а не завжди йти напролом. Віні, Родріго, Браїм... у них є якість. У другому таймі ми діяли досить добре, але не змогли перемогти.

Дебют Трента й Гейсена? Гадаю, вони впоралися добре, і якщо щось потрібно виправити – ми це зробимо.