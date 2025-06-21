Конте: «Коли чую про «важкі» тренування — усміхаюся. Зідан і Дель П'єро працювали втричі інтенсивніше»
Наставник Наполі розповів про принциповість у методах і згадує, як ледь не втратив роботу в Челсі після компромісу з гравцями
близько 2 годин тому
Головний тренер Наполі Антоніо Конте в інтерв’ю Corriere della Sera прокоментував поширене переконання, нібито під його керівництвом гравці зазнають надмірних навантажень. За словами італійського фахівця, у сучасному футболі працюють значно менше, ніж у часи його активної кар’єри.
«Коли чую про "важкі" тренування — усміхаюся. Зідан і Дель П'єро тренувалися набагато інтенсивніше. Сьогодні ми робимо лише третину з того, що робили в наші часи», — сказав Конте.
Наставник також поділився історією зі свого періоду в Челсі. Тоді капітан команди попросив зменшити обсяг відеоаналізу та трохи полегшити підготовку. Конте пішов назустріч — і пошкодував про це.
«Капітан Челсі якось попросив нас сповільнити темп, зменшити кількість відео. Я погодився, з повагою до їхньої культури, до підходу до футболу. Коли ти працюєш у чужій країні — важливо не ламати все під себе.
І що? Ми програли два матчі поспіль — і я був на межі звільнення.
Відтоді я вирішив: якщо вже мені судилося впасти через якесь рішення — краще зроблю це за власним вибором, а не тому, що хтось інший просить. Це і є метод. Як кажуть англійці — довіра до процесу. Тримайся свого шляху. Шукати схвалення всіх — це самогубство».
Поділитись