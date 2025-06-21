Головний тренер Наполі Антоніо Конте в інтерв’ю Corriere della Sera прокоментував поширене переконання, нібито під його керівництвом гравці зазнають надмірних навантажень. За словами італійського фахівця, у сучасному футболі працюють значно менше, ніж у часи його активної кар’єри.

«Коли чую про "важкі" тренування — усміхаюся. Зідан і Дель П'єро тренувалися набагато інтенсивніше. Сьогодні ми робимо лише третину з того, що робили в наші часи», — сказав Конте.

Наставник також поділився історією зі свого періоду в Челсі. Тоді капітан команди попросив зменшити обсяг відеоаналізу та трохи полегшити підготовку. Конте пішов назустріч — і пошкодував про це.