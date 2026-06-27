Сергій Разумовський

Півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі може продовжити кар’єру в Тоттенгемі. За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, італійський футболіст уже погодив умови особистого контракту з лондонським клубом.

🚨 Excl. - Total agreement between Sandro #Tonali and #Tottenham for a contract until 2032 (12M/year). #THFC are now confident to reach a deal with #Newcastle to sign the midfielder, who wants to leave #NUFC and has chosen to join #Spurs (Roberto #DeZerbi had a key-role) https://t.co/cDV9xbDhuf — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 26, 2026

Йдеться про довгострокову угоду, яка має бути розрахована до літа 2032 року. У разі завершення трансферу Тоналі зможе отримувати в Тоттенгемі зарплату на рівні 12 мільйонів євро на рік.

Водночас перехід поки не є остаточно узгодженим, адже клубам ще потрібно домовитися щодо суми трансферу. За даними джерела, Тоттенгем налаштований оптимістично та вважає, що зможе досягти угоди з Ньюкаслом щодо придбання 26-річного півзахисника.

Сам Тоналі, як повідомляється, хотів би залишити нинішню команду та вже зробив вибір на користь лондонського клубу. Інтерес до італійця також проявляли інші представники англійської Прем’єр-ліги, зокрема Манчестер Юнайтед та Арсенал, однак саме Тоттенгем наразі виглядає головним претендентом на футболіста.

Ньюкасл, своєю чергою, не поспішає розлучатися з одним із важливих гравців середньої лінії. Клуб уже відхилив першу пропозицію щодо трансферу Сандро Тоналі та хоче отримати за нього близько 115 мільйонів євро.

Італійський півзахисник перейшов до Ньюкасла влітку 2023 року з Мілана. Тоді англійський клуб заплатив за нього 60,8 мільйона євро. У минулому сезоні Тоналі провів 53 матчі у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, раніше Тоналі відбув довготривалу дискваліфікацію через ставки.