Головний тренер Динамо Ігор Костюк відповів на питання представників ЗМІ перед матчем 6-го туру основного етапу Ліги конференцій проти вірменського Ноа.

«В нас залишаються ті ж травмовані гравці. На жаль, наш капітан Віталій Буяльський, Денис Попов, Крістіан Біловар. Також пропустить гру Аліу Тіаре через перебір жовтих карток. Усі інші готуються до гри.

У Владіслава Бленеце виникли якісь сімейні обставини, і він відпросився та поїхав додому. Те, що він не потрапляв у заявку, то в нас є два-три повноцінні форварди, і тому ми по позиціях обирали гравців, які мали більше ігрового часу та будуть більш корисними для команди», – цитує Костюка клубна пресслужба.