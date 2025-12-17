Костюк назвав футболістів Динамо, які не зіграють в матчі Ліги конференцій з Ноа
Головний тренер Динамо Ігор Костюк відповів на питання представників ЗМІ перед матчем 6-го туру основного етапу Ліги конференцій проти вірменського Ноа.
«В нас залишаються ті ж травмовані гравці. На жаль, наш капітан Віталій Буяльський, Денис Попов, Крістіан Біловар. Також пропустить гру Аліу Тіаре через перебір жовтих карток. Усі інші готуються до гри.
У Владіслава Бленеце виникли якісь сімейні обставини, і він відпросився та поїхав додому. Те, що він не потрапляв у заявку, то в нас є два-три повноцінні форварди, і тому ми по позиціях обирали гравців, які мали більше ігрового часу та будуть більш корисними для команди», – цитує Костюка клубна пресслужба.
Поєдинок Динамо – Ноа буде зіграно у четвер, 18 грудня. Початок гри о 22:00 за київським часом.
Підопічні Костюка посідають 28-ме місце у таблиці й вже втратили шанси на плей-оф турніру.
