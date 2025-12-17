Легендарний український спеціаліст Мирон Маркевич в інтерв'ю сайту Sport-express.ua висловився щодо призначення Ігоря Костюка на посаду головного тренера київського Динамо.

«В принципі, це правильне рішення. Костюк довгий час працює в структурі Динамо, тренував U-19. Там є декілька футболістів хорошого рівня, яких, я думаю, можна підключати до основи. Зараз треба омолоджувати команду. Можливо, доведеться потерпіти десь рік, щоб вони набралися досвіду.

Костюк зі структури Динамо, його добре знають, тож я не думаю, що будуть якісь питання по адаптації.

Так, у дорослому футболі він ще не працював, але ж він встиг пограти на цьому рівні в Україні, розуміє, що таке чоловічий колектив. Навпаки, досвідчені футболісти повинні допомогти молодим гравцям і самому тренеру. Все має бути гаразд».