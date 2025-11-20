Павло Василенко

Ліонель Мессі був визнаний найкращим гравцем Барселони XXI століття за підсумками опитування каталонського видання Sport.

Головний редактор газети Джоан Вейльс особисто прибув до Маямі, щоб вручити трофей 38-річному аргентинцеві на тренувальній базі його нинішнього клубу. Через щільний графік Мессі не зміг бути присутнім на церемонії в Мадриді. Після вручення нагороди продемонстрували відео, на якому вболівальники Барселони дякують легенді за роки, проведені в клубі та місті.

«Ми пережили разом і хороше, і погане. У такій довгій кар’єрі не все може йти безхмарно – завжди бувають складні моменти. Але Барселона – це мій дім, моє місце, мої люди. Звичайно, я повернуся. Я ходитиму на стадіон як звичайний уболівальник, підтримуючи команду та клуб», – сказав Мессі.

Аргентинський форвард провів за Барселону 778 матчів, забив 672 голи та віддав 303 асисти. У складі каталонців він здобув 35 трофеїв, серед яких 10 чемпіонств Іспанії та три титули клубного чемпіона світу.

Мессі покинув «блаугранас» у 2021 році, перейшов до ПСЖ, а з липня 2023 року виступає за Інтер Маямі. У жовтні він підписав новий контракт з американським клубом.