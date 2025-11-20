Король Барселони: Мессі офіційно став найкращим гравцем клубу XXI століття
Ліонель Мессі був визнаний найкращим гравцем Барселони XXI століття за підсумками опитування каталонського видання Sport.
Головний редактор газети Джоан Вейльс особисто прибув до Маямі, щоб вручити трофей 38-річному аргентинцеві на тренувальній базі його нинішнього клубу. Через щільний графік Мессі не зміг бути присутнім на церемонії в Мадриді. Після вручення нагороди продемонстрували відео, на якому вболівальники Барселони дякують легенді за роки, проведені в клубі та місті.
«Ми пережили разом і хороше, і погане. У такій довгій кар’єрі не все може йти безхмарно – завжди бувають складні моменти. Але Барселона – це мій дім, моє місце, мої люди. Звичайно, я повернуся. Я ходитиму на стадіон як звичайний уболівальник, підтримуючи команду та клуб», – сказав Мессі.
Аргентинський форвард провів за Барселону 778 матчів, забив 672 голи та віддав 303 асисти. У складі каталонців він здобув 35 трофеїв, серед яких 10 чемпіонств Іспанії та три титули клубного чемпіона світу.
Мессі покинув «блаугранас» у 2021 році, перейшов до ПСЖ, а з липня 2023 року виступає за Інтер Маямі. У жовтні він підписав новий контракт з американським клубом.
