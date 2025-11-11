Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував можливість свого виступу на чемпіонаті світу 2026 року, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

— Я не хочу бути тягарем. Хочу почуватися у хорошій фізичній формі, щоб бути впевненим, що можу допомогти команді й зробити свій внесок. У нас буде передсезонна підготовка, кілька матчів перед чемпіонатом світу, і ми побачимо, чи дійсно я почуватимуся достатньо готовим, щоб бути там, де хочу. Чемпіонат світу — це найважливіше змагання. Тому я натхненний, але живу за принципом день за днем, — сказав Мессі в інтерв’ю Sport.es.

У поточному сезоні МЛС Ліонель Мессі провів 42 матчі за Інтер Маямі у всіх турнірах, забив 40 голів і віддав 17 результативних передач. За підсумками сезону він став найкращим бомбардиром чемпіонату.

