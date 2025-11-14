Павло Василенко

Після несподіваного візиту Ліонеля Мессі на реконструйований, але ще недобудований «Камп Ноу», президент Барселони Жоан Лапорта оголосив масштабні плани щодо вшанування легенди – клуб хоче встановити статую аргентинця перед оновленим стадіоном.

Несподівана поява Мессі на арені, де він творив історію протягом 17 років, викликала хвилю ностальгії та емоцій серед уболівальників. Його повернення на поле, де народжувалися епохальні моменти «блаугранас», стало подією, що миттєво сколихнула фанатську спільноту.

Попри це, сам Лапорта одразу охолодив розмови про потенційне завершення кар’єри Мессі в каталонському клубі – такий сценарій він назвав нереалістичним. Проте клуб прагне відновити символічний зв’язок із футболістом, який став синонімом ери Барселони.

Президент підтвердив: у планах – створення статуї на честь Мессі, яка прикрасить територію нового стадіону. Для цього Барселона невдовзі зв’яжеться з родиною футболіста та його компанією, щоб узгодити всі деталі.

«Ліонель Мессі заслуговує на власну статую перед новим стадіоном. Ми підготуємо план, поговоримо з його родиною, і якщо вони погодяться – розпочнемо реалізацію», – наголосив Лапорта.

Статуя стане найвищим знаком подяки клубу своєму найвидатнішому гравцеві – навіть якщо повернення на поле вже не входить у плани.