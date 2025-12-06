Анчелотті зробив чітку заяву щодо повернення Неймара у збірну Бразилії
Фахівець дав відверту відповідь
32 хвилини тому
Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті окреслив критерії, які він використовуватиме, вирішуючи, чи викликати зірку Неймара на чемпіонат світу наступного року.
«Я розумію великий інтерес до Неймара і хочу чітко це заявити. Зараз грудень, а чемпіонат світу – у червні. Коли я оголошу склад у травні, якщо Неймар заслуговує на гру, якщо він здоровий і якщо він кращий або на тому ж рівні, що й інші, він буде в складі. Крапка», – сказав Анчелотті.
Бразилія потрапила до групи C ЧС-2026, де зіграє з Марокко, Шотландією та Гаїті.
Перший матч бразильців відбудеться 13 червня проти Марокко. Потім команда Анчелотті зіграє з Гаїті 19 червня, а заключний матч групового етапу відбудеться проти Шотландії 24 червня.