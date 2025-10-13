Італієць Карло Анчелотті хоче увійти в історію як перший іноземний тренер у світі, який приведе збірну Бразилії до перемоги на чемпіонаті світу. Мундіаль відбудеться наступного року в Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці.

Жодна країна ніколи не вигравала чемпіонат світу під керівництвом іноземного тренера, і амбітний італієць сподівається бути першим, хто це змінить.

«Моя мета – дати збірній Бразилії все можливе, щоб вона виступила якнайкраще на чемпіонаті світу та виграла його. Звичайно, жоден тренер іноземного походження ніколи не вигравав чемпіонат світу, але завжди буває перший раз».

Анчелотті був у мадридському Реалі до травня, привівши їх до трьох трофеїв Ліги чемпіонів та двох титулів чемпіона Іспанії. Він став першим іноземним тренером, який очолив збірну Бразилії за 60 років.

Бразильці забезпечили собі місце на чемпіонаті світу наступного року в червні після перемоги над Парагваєм з рахунком 1:0, посівши п'яте місце у кваліфікації Південної Америки.