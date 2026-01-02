Павло Василенко

Справжній кошмар переживає один з найяскравіших ветеранів Ла Ліги останніх років. Колишній лідер Севільї Лукас Окампос зіткнувся з серйозною проблемою зі здоров’ям – у футболіста стався частковий параліч обличчя.

Нині 31-річний аргентинець виступає за мексиканський Монтеррей і, здавалося б, поступово набирає хід у новому чемпіонаті. У поточному сезоні він провів 15 матчів, забив п’ять м’ячів і віддав шість результативних передач, залишаючись одним із ключових гравців команди. Проте останні місяці для Окампоса складаються вкрай невдало.

На початку грудня він лише повернувся на поле після майже місячної паузи, але невдовзі зіткнувся з новим ударом. Аргентинець підхопив вірус, який призвів до тяжких ускладнень – ліва половина його обличчя була повністю паралізована. Медики наполягають на повному спокої: щонайменше тиждень Окампос проведе поза футболом, після чого пройде повторне обстеження. Не виключено, що пауза затягнеться на значно довший термін.

🔵⚪️ Une pensée à Lucas Ocampos 🇦🇷, victime d'une paralysie faciale du côté gauche !



Le joueur de Monterrey "sera au repos pendant 7 jours", a annoncé son club.



Bon rétablissement @Locampos15 🙌#TeamOM pic.twitter.com/GQwLVDS9B4 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) December 30, 2025

Це вже не перший тривожний епізод у його житті за останній час. Раніше футболіст лікував травму зап’ястя, яку отримав, упавши зі скейтборда, коли намагався допомогти доньці після інциденту під час занять верховою їздою.

Найяскравіший слід у кар’єрі Окампоса залишила Севілья. За андалусійський клуб він виступав у два періоди – з 2019 по 2022 та з 2023 по 2024 роки. Загалом він зіграв 208 матчів, забив 44 голи, віддав 22 асисти та двічі виграв Лігу Європи, ставши справжнім символом команди.