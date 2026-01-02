Павло Василенко

Майбутнє Марка-Андре тер Штегена в Барселоні опинилося під питанням. Каталонський клуб готовий піти на серйозні фінансові поступки, аби дозволити німецькому голкіперу змінити команду вже під час зимового трансферного вікна, повідомляє Mundo Deportivo.

Ситуація у воротарській лінії блауграни кардинально змінилася після літнього трансферу Хоана Гарсії з Еспаньола. Саме він наразі є беззаперечним першим номером у команді Гансі Фліка, і за відсутності травм його статус найближчим часом навряд чи зміниться.

Тер Штеген, який багато років був символом стабільності та лідером Барселони, лише нещодавно повністю відновився після травми спини. Однак повернення у стрій не гарантує йому регулярної ігрової практики, а це критично важливо для воротаря напередодні чемпіонату світу. Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн чітко дав зрозуміти: місце у національній команді отримають лише ті, хто постійно виходить на поле.

За інформацією іспанських ЗМІ, Барселона готова розглянути варіант з орендою або переходом тер Штегена до Жирони. Каталонський клуб зацікавлений у досвідченому голкіпері, але не здатний повністю покрити його високу зарплату – йдеться лише про близько одного мільйона євро. Втім, Барселона готова взяти на себе решту фінансового навантаження, аби розв’язати питання з майбутнім воротаря.

Цікаво, що у складі Жирони вже виступають троє українців – голкіпер Владислав Крапивцов, вінгер Віктор Циганков та форвард Владислав Ванат.