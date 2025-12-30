Рамос веде перемовини з європейським клубом
Досвідчений іспанський захисник залишив мексиканський Монтеррей
близько 2 годин тому
Колишній захисник мадридського Реала Серхіо Рамос отримав шанс повернутися до європейського футболу. Про це повідомляє Actu Foot з посиланням на двох журналістів.
За інформацією джерела, інтерес до 39-річного іспанського центрбека проявляє французька Ніцца. Між представниками клубу та самим футболістом уже тривають переговори щодо можливого підписання контракту.
Ніцца розглядає варіант співпраці з Рамосом як реальний та серйозний крок. Підкреслюється, що французький клуб налаштований рішуче, а обговорення умов угоди перебуває в активній фазі. Сам захисник зацікавлений у поверненні до європейського футболу та готовий розглянути запропонований проєкт.
Останнім клубом Серхіо Рамоса був мексиканський Монтеррей, який іспанець залишив на початку грудня цього року.
