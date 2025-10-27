Головний тренер Колоса Руслан Костишин висловився щодо нічиєї у матчі десятого туру української Прем'єр-ліги проти Полтави (2:2). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Результат не подобається, але подобається реакція на пропущені голи. Пропускати на перших хвилинах дуже неприємно, але це футбол. Другий гол також – там рикошет, перший їхній вихід в атаку. Я хлопцям сказав, що маю надію на одужання команди!

Важко грати проти суперника, який виступає низьким блоком. У нас тренувальний процес не міняється, ми не готуємось по-іншому до якогось суперника. Перший гол ми забили так, як тренуємо – це дуже приємно. А так ми робили акцент на тому, що Полтава часто грає один в один, тому в цих моментах важливо грати ідеально.

У другому таймі я хлопцям сказав заспокоїтися. І мій тон був настільки тихим, що вони, напевно, не звикли, що я так тихо розмовляю, тому що я зазвичай міг по-іншому поводитися. Напевно, вони ніколи не чули такий повільний і такий тихий мій тембр голосу.