Павло Василенко

У матчі 10-го туру Української Премєр-ліги СК Полтава у Кропивницькому приймав ковалівський Колос. Зустріч завершилася внічию з рахунком 2:2.

На старті зустрічі довга передача Веремієнка попереду знайшла Одарюка, який відкрив рахунок.

Ковалівці відновили паритет в середині другого тайму завдяки гравцям, які вийшли на заміну. Простріл Понєдєльніка замкнув Оєвусі. Та радість гостей тривала недовго. Невдовзі Бужин знову вивів Полтаву вперед. Вдруге Колос відігрався завдяки голу Теллеса з пенальті, яке заробив Оєвусі.

Після очного протистояння полтавці й ковалівці мають у доробках п'ять та 15 залікових пунктів та посідають у турнірній таблиці Української Прем’єр-ліги 16 і сьоме місця відповідно.

УПЛ, 10-й тур

Полтава – Колос – 2:2

Голи: Одарюк, 5, Бужин, 70 – Оєвусі, 66, Теллес, 77 (пенальті).