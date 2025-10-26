Полтава і Колос забили чотири м’ячі у матчі УПЛ
Команди розписали мирову
19 хвилин тому
У матчі 10-го туру Української Премєр-ліги СК Полтава у Кропивницькому приймав ковалівський Колос. Зустріч завершилася внічию з рахунком 2:2.
На старті зустрічі довга передача Веремієнка попереду знайшла Одарюка, який відкрив рахунок.
Ковалівці відновили паритет в середині другого тайму завдяки гравцям, які вийшли на заміну. Простріл Понєдєльніка замкнув Оєвусі. Та радість гостей тривала недовго. Невдовзі Бужин знову вивів Полтаву вперед. Вдруге Колос відігрався завдяки голу Теллеса з пенальті, яке заробив Оєвусі.
Після очного протистояння полтавці й ковалівці мають у доробках п'ять та 15 залікових пунктів та посідають у турнірній таблиці Української Прем’єр-ліги 16 і сьоме місця відповідно.
УПЛ, 10-й тур
Полтава – Колос – 2:2
Голи: Одарюк, 5, Бужин, 70 – Оєвусі, 66, Теллес, 77 (пенальті).