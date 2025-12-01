Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував нульову нічию в матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги проти Оболоні (1:1). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Рахунок мене не задовольняє. Але те, як ми весь матч домінували над суперником – я не пам’ятаю, щоб Колос так домінував протягом усього матчу. Тому що ми з першої хвилини взяли матч під контроль, і до останньої хвилини.

Реалізація після стандартів – це вже наша робота, тренерського штабу. Напевно, недопрацювали, тому що дуже багато стандартів було. Я ж кажу, ми домінували сильно.

Я дуже сильно хвалив сьогодні футболістів після цієї гри. Може, я так не хвалив їх після гри з Динамо, тому що там і біля наших воріт моменти створювалися, може, десь і пощастило. А сьогодні так.

Арбітр, мені здається, дуже багато свистів. Він нічого такого кримінального не зробив, йому було важко щось зробити кримінальне. Свистків непотрібних дуже багато було, на мою думку. Я зараз сам піду подивлюся, мені цікаво, скільки фолів ми набрали, скільки команда суперника.