Костюк назвав футболістів Динамо, які не зіграють проти Фіорентини
Поєдинок пройде завтра
близько 1 години тому
Фото - ФК Динамо
Виконувач обов'язки головного тренера Динамо Ігор Костюк напередодні матчу п’ятого туру групового етапу Ліги конференцій з Фіорентиною розповів про кадрову ситуацію в команді.
«З нами не буде Дениса Попова та нашого капітана Віталія Буяльського, але повернулися до загальної групи один із лідерів Андрій Ярмоленко та Крістіан Біловар.
Я людина, яка не любить давати обіцянки. Звісно, наша команда перебуває не в найкращому стані, але я вас запевняю, що завтра на полі не буде байдужих у нашій команді», – цитує Костюка клубна пресслужба.
Матч Фіорентина – Динамо відбудеться в четвер, 11 грудня, на стадіоні «Артеміо Франків», початок – о 19:45 за київським часом.