Виконувач обов'язки головного тренера Динамо Ігор Костюк напередодні матчу п’ятого туру групового етапу Ліги конференцій з Фіорентиною розповів про кадрову ситуацію в команді.

«З нами не буде Дениса Попова та нашого капітана Віталія Буяльського, але повернулися до загальної групи один із лідерів Андрій Ярмоленко та Крістіан Біловар.

Я людина, яка не любить давати обіцянки. Звісно, наша команда перебуває не в найкращому стані, але я вас запевняю, що завтра на полі не буде байдужих у нашій команді», – цитує Костюка клубна пресслужба.