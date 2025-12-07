Виконувач обов’язків головного тренера «Динамо» Ігор Костюк підбив підсумки матчу 15 туру УПЛ проти Кудрівки (2:1). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Я не бачив багато гольових моментів біля наших воріт. В епізоді з голом просто на підбиранні пізно зреагували, не підібрали цей м’яч - і в один дотик суперник забив. Але не скажу, що вони створювали ще якісь дуже гострі моменти. Навала, навіси – це все, на що спромоглася команда суперника.

Звісно, довго не могли виграти, і гравці були у пригніченому настрої, але потрошки і фізично ми додавали, і сьогодні практично всі витримали по 90 хвилин, була свіжість. Але це футбол, і виграє той, хто більше голів забиває, той, хто виконує настанову на гру, той, хто якісніше грає. Треба закатати рукава і просто працювати, і все, - сказав Костюк.