Сергій Разумовський

У 15-му турі італійської Серії А Фіорентина на виїзді поступилася Сассуоло.

Гості мали територіальну перевагу. Фіорентина вийшла вперед уже на 9-й хвилині завдяки реалізованому пенальті у виконанні Мандраґори. Але господарі дуже швидко перехопили ініціативу й відповіли серією результативних атак.

На 14-й хвилині Вольпато зрівняв рахунок. А вже в компенсований до першого тайму час Мухаремович вивів Сассуоло вперед. Після перерви Коне зробив рахунок 3:1, чітко покаравши суперника за помилки в обороні. Попри те, що Фіорентина володіла м’ячем близько 60% часу, саме Сассуоло завдав більше ударів і значно краще використовував свої моменти.

Вже в четвер, 11 грудня, «фіалки» проведуть надважливий матч проти київського Динамо на загальному етапі Ліги конференцій. Для українського клубу це буде ключова зустріч у боротьбі за вихід до плей-оф: біло-синім необхідно взяти щонайменше одне очко, аби зберегти реальні шанси на продовження єврокубкового шляху. На фоні проблем Фіорентини цей поєдинок обіцяє бути принциповим і напруженим для обох команд.

До вашої уваги огляд матчу.

Фіорентина досі не має жодної перемоги у цьому розіграші Серії А і з шістьма очками посідає останнє місце у турнірній таблиці. Сассуоло (20) – восьмий.

Серія А, 15-й тур

Сассуоло – Фіорентина 3:1

Голи: Вольпато, 14, Мухаремович, 45+1, І. Коне, 65 – Мандрагора, 9 (пен.)