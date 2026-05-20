Головний тренер Динамо Ігор Костюк поділився очікуваннями від фіналу Кубка України проти ФК Чернігів. Його слова наводить пресслужба клубу.

Ми багато розмовляли в колективі на цю тему. Це фінал, і команди на поле вийдуть з настроєм здобути перемогу. Очевидно, що до фіналу випадково не виходять.

Ми добре знаємо, на що здатен наш суперник, тому налаштовуємося максимально. Всі розуміють вагу цього матчу.

Чернігів - це організована команда, яка заслуговує на повагу. Попри це, я вважаю, що досвід наших гравців гратиме ключову роль у цьому протистоянні, - сказав Костюк.