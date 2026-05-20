Костюк оцінив готовність Динамо до фіналу Кубка України
Матч сезону для біло-синіх
38 хвилин тому
Ігор Костюк / Фото - ФК Динамо Київ
Головний тренер Динамо Ігор Костюк поділився очікуваннями від фіналу Кубка України проти ФК Чернігів. Його слова наводить пресслужба клубу.
Ми багато розмовляли в колективі на цю тему. Це фінал, і команди на поле вийдуть з настроєм здобути перемогу. Очевидно, що до фіналу випадково не виходять.
Ми добре знаємо, на що здатен наш суперник, тому налаштовуємося максимально. Всі розуміють вагу цього матчу.
Чернігів - це організована команда, яка заслуговує на повагу. Попри це, я вважаю, що досвід наших гравців гратиме ключову роль у цьому протистоянні, - сказав Костюк.
