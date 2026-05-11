У Чернігові відбулася презентація нового Кубка України з футболу. Захід пройшов у торговельному центрі в святковій атмосфері, де протягом дня вболівальники могли побачити трофей наживо та зробити пам’ятні фото.

Саме Чернігів став першою зупинкою туру трофея. Уже цього тижня головний кубок буде представлено ще й у Львові, де фанати також зможуть долучитися до заходів напередодні фіналу Кубка України сезону 2025/2026.

Вирішальний матч турніру відбудеться 20 травня на стадіоні Арена Львів. За почесний трофей боротимуться ФК «Чернігів» та «Динамо» Київ.