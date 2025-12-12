В. о. головного тренера Динамо Ігор Костюк прокоментував другий тайм матчу п'ятого туру загального етапу Ліги конференцій проти Фіорентини (1:2). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Звісно, ми вивчали суперника, і статистика - річ уперта. Вона дала нам у другому таймі привід грати трохи агресивніше, тому що ми розуміли, що за статистикою в другій половині, особливо на початку «Фіорентина» просідає. Ми цим скористалися, перехопили ініціативу, забили гол і мали багато передумов для швидкісних атак. Ми їх проводили, але не було якісного завершення й передач у завершальну зону.

Ми розуміли та бачили, що наставник «Фіорентини» змінив тактику, але ми вже програвали 1:2 та йшли в атаку великими силами. За цього рахунку суперник не створював моментів біля наших воріт.