Костюк – про другий тайм із Фіорентиною: «Суперник не створював моментів біля наших воріт»
Проте це не допомогло Динамо уникнути фатальної поразки
16 хвилин тому
В. о. головного тренера Динамо Ігор Костюк прокоментував другий тайм матчу п'ятого туру загального етапу Ліги конференцій проти Фіорентини (1:2). Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Звісно, ми вивчали суперника, і статистика - річ уперта. Вона дала нам у другому таймі привід грати трохи агресивніше, тому що ми розуміли, що за статистикою в другій половині, особливо на початку «Фіорентина» просідає. Ми цим скористалися, перехопили ініціативу, забили гол і мали багато передумов для швидкісних атак. Ми їх проводили, але не було якісного завершення й передач у завершальну зону.
Ми розуміли та бачили, що наставник «Фіорентини» змінив тактику, але ми вже програвали 1:2 та йшли в атаку великими силами. За цього рахунку суперник не створював моментів біля наших воріт.
