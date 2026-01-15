Костюк визначився з футболістами Динамо, які поїдуть до Туреччини
Біло-сині розпочали підготовку до другої частини сезону
близько 2 годин тому
Ігор Костюк. Фото - ФК Динамо
Динамо вирушило до Туреччини на навчально-тренувальний збір. Головний тренер київської команди Ігор Костюк визначився зі списком футболістів, які будуть у його розпорядженні.
Воротарі: Ігнатенко, Моргун, Нещерет, Суркіс.
Захисники: Біловар, Вівчаренко, Дубінчак, Захарченко, Караваєв, Коробов, Михавко, Попов, Тимчик, Тіаре.
Півзахисники: Бражко, Буяльський, Волошин, Діалло, Кабаєв, Михайленко, Огундана, Осипенко, Піхальонок, Редушко, Рубчинський, Шапаренко, Ярмоленко, Яцик.
Нападники: Бленуце, Герич, Герреро, Пономаренко.
Поділитись