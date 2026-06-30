Олександр Сукманський

У 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 в Арлінгтоні зустрінуться дві збірні, які мають мінімальний досвід виступів у плейоф мундіалів, – Кот-д'Івуар та Норвегія.

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Форма команд

Кот-д'Івуар завершив груповий етап на другому місці в групі E. Лише гірший показник в особистих зустрічах із Німеччиною не дозволив африканській команді фінішувати першою.

Перемоги без пропущених м'ячів над Еквадором і Кюрасао забезпечили івуарійцям перший в історії вихід до стадії плейоф чемпіонату світу. У разі успіху команда зрівняється за кількістю перемог на мундіалях із сумарним показником трьох попередніх виступів.

Історично лише дві африканські збірні вигравали свій перший матч плейоф чемпіонату світу, і обидві зробили це лише в додатковий час. Водночас нинішня форма Кот-д'Івуару вселяє оптимізм — команда виграла шість із семи останніх міжнародних матчів при одній нічиїй.

Норвегія достроково гарантувала собі вихід із групи I, після чого в заключному турі головний тренер Столе Сольбаккен випустив проти Франції значно оновлений склад. Після десяти змін у стартовому складі норвежці поступилися 1:4, хоча до цього впевнено обіграли Сенегал і Ірак.

Попри дві поразки у двох попередніх матчах плейоф чемпіонатів світу, нинішня форма Норвегії виглядає переконливо: у 19 останніх зустрічах команда здобула 14 перемог, тричі зіграла внічию та лише двічі програла.

Історія зустрічей

Кот-д'Івуар і Норвегія ще жодного разу не грали між собою.

При цьому норвежці програли лише два з 19 матчів проти африканських збірних, здобувши дев'ять перемог і вісім разів зігравши внічию. На груповому етапі ЧС-2026 вони обіграли Сенегал із рахунком 3:2.

Цікава статистика

Кот-д'Івуар відкривав рахунок у всіх трьох матчах чемпіонату світу-2026.

Лише у двох із семи останніх матчів Кот-д'Івуару забивали обидві команди.

Шість із дев'яти останніх матчів Норвегії завершилися з тоталом понад 3,5 гола.

У дев'яти з десяти останніх поєдинків Норвегії відзначалися обидві команди.

Ключові гравці

Ніколя Пепе перебуває у чудовій формі — у чотирьох із п'яти останніх матчів, у яких він забивав за збірну, нападник відкривав рахунок ще до 20-ї хвилини.

У складі Норвегії варто відзначити Тело Осгора, який у матчі з Францією перервав серію, коли чотири поспіль голи команди були забиті після 60-ї хвилини.

У Кот-д'Івуару попередній матч пропустив Вільфрід Сінго, тоді як участь Юліана Рієрсона у складі Норвегії залишається під питанням.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Кот-д'Івуар — Норвегія так: коефіцієнт на перемогу івуарійців — 3.66, на перемогу норвежців — 2.1. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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