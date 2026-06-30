Кот-д'Івуар - Норвегія. Анонс і прогноз на матч 1/16 фіналу ЧС-2026
Африканська збірна вперше зіграє в матчі на вибування чемпіонату світу, тоді як Норвегія спробує перервати невдалу серію у плейоф мундіалів
близько 2 годин томуПідписатися в
У 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 в Арлінгтоні зустрінуться дві збірні, які мають мінімальний досвід виступів у плейоф мундіалів, – Кот-д'Івуар та Норвегія.
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Форма команд
Кот-д'Івуар завершив груповий етап на другому місці в групі E. Лише гірший показник в особистих зустрічах із Німеччиною не дозволив африканській команді фінішувати першою.
Перемоги без пропущених м'ячів над Еквадором і Кюрасао забезпечили івуарійцям перший в історії вихід до стадії плейоф чемпіонату світу. У разі успіху команда зрівняється за кількістю перемог на мундіалях із сумарним показником трьох попередніх виступів.
Історично лише дві африканські збірні вигравали свій перший матч плейоф чемпіонату світу, і обидві зробили це лише в додатковий час. Водночас нинішня форма Кот-д'Івуару вселяє оптимізм — команда виграла шість із семи останніх міжнародних матчів при одній нічиїй.
Норвегія достроково гарантувала собі вихід із групи I, після чого в заключному турі головний тренер Столе Сольбаккен випустив проти Франції значно оновлений склад. Після десяти змін у стартовому складі норвежці поступилися 1:4, хоча до цього впевнено обіграли Сенегал і Ірак.
Попри дві поразки у двох попередніх матчах плейоф чемпіонатів світу, нинішня форма Норвегії виглядає переконливо: у 19 останніх зустрічах команда здобула 14 перемог, тричі зіграла внічию та лише двічі програла.
Історія зустрічей
Кот-д'Івуар і Норвегія ще жодного разу не грали між собою.
При цьому норвежці програли лише два з 19 матчів проти африканських збірних, здобувши дев'ять перемог і вісім разів зігравши внічию. На груповому етапі ЧС-2026 вони обіграли Сенегал із рахунком 3:2.
Цікава статистика
- Кот-д'Івуар відкривав рахунок у всіх трьох матчах чемпіонату світу-2026.
- Лише у двох із семи останніх матчів Кот-д'Івуару забивали обидві команди.
- Шість із дев'яти останніх матчів Норвегії завершилися з тоталом понад 3,5 гола.
- У дев'яти з десяти останніх поєдинків Норвегії відзначалися обидві команди.
Ключові гравці
Ніколя Пепе перебуває у чудовій формі — у чотирьох із п'яти останніх матчів, у яких він забивав за збірну, нападник відкривав рахунок ще до 20-ї хвилини.
У складі Норвегії варто відзначити Тело Осгора, який у матчі з Францією перервав серію, коли чотири поспіль голи команди були забиті після 60-ї хвилини.
У Кот-д'Івуару попередній матч пропустив Вільфрід Сінго, тоді як участь Юліана Рієрсона у складі Норвегії залишається під питанням.
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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Кот-д'Івуар — Норвегія так: коефіцієнт на перемогу івуарійців — 3.66, на перемогу норвежців — 2.1. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!
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