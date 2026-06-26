Кот-д'Івуар переміг Кюрасао і вперше вийшов в плейоф ЧС-2026
Африканці увійшли в історію
близько 2 годин томуПідписатися в
Фото: Getty Images
В рамках третього туру групи Е на ЧС-2026 зустрілися збірні Кюрасао та Кот-д'Івуару. Африканська команда здобула перемогу з рахунком 2:0.
Івуарійцям вистачило семи хвилин, аби відкрити рахунок у зустрічі, коли з передачі Яна Діоманде відзначився Ніколя Пепе.
А вже на 64-й хвилині 31-річний Пепе записав на свій рахунок дубль – цього разу після асисту Ібрагіма Сангаре.
Кот-д'Івуар фінішував другим, а збірна Кюрасао вилетіла з мундіалю.
Відзначимо також, що івуарійці вийшли до плейоф чемпіонатів світу з четвертої спроби. В 2006, 2010 та 2014 роках «слони» не виходили з групи.
Чемпіонат світу-2026, 3-й тур
Група Е
Кюрасао – Кот-д'Івуар – 0:2
Голи: Пепе, 7, 64.
Матеріали по темі
Трамп: «ЧС-2026 б'є рекорди відвідуваності та ТБ, наче Супербоул проходить щодня»
близько 23 годин тому