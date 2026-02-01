Павло Василенко

Колишній хавбек донецького Шахтаря Віктор Коваленко перейшов в Олімпіакос із Нікосії. Про це повідомляє пресслужба кіпрського клубу.

«Ми вітаємо Віктора Коваленка у великій родині Олімпіакосу та бажаємо йому здоров'я, сил та подальших успіхів у носінні історичної чорно-зеленої футболки!», – сказано в заяві клубу із Нікосії.

Нагадаємо, що Коваленко залишив кіпрський Аріс у січні цього року і певний час перебував у статусі вільного агента.

Український хавбек є вихованцем Шахтаря. За першу команду «гірників» він виступав з 2014 по 2021 роки (199 поєдинків, 32 забиті м’ячі, 12 асистів).

Також на рахунку Віктора 33 матчі у складі збірної України, за яку він віддав один асист.

Олімпіакос із Нікосії займає восьме місце турнірної таблиці чемпіонату Кіпру. Наступну гру нова команда Коваленка проведе 8 лютого проти Аполлона.