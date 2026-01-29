Павло Василенко

Аріс оголосив про відхід з клубу 29-річного українського півзахисника Віктора Коваленка.

З ексгравцем збірної України кіпрський клуб домовилися про дострокове розірвання контракту за взаємною згодою сторін.

Коваленко виступав за Аріс з кінця вересня минулого року. За цей час українець шість матчів (174 хвилини), у яких гольовими діями не відзначився.

До цього Коваленко виступав у Шахтарі, чиїм вихованцем він є, а також грав за Аталанту, Спецію та Емполі.

У збірній України на рахунку Віктора 33 поєдинки та одна результативна передача з 2016 року.