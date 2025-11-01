Сергій Разумовський

Завершилися всі матчі суботи, 1 ливстопада, у 14-му турі української Першої ліги.

Лівий Берег на виїзді знищив Металург. Гості стартували блискавично: уже на першій хвилині Самар відкрив рахунок, а до перерви цифри на табло зросли до 0:3 після автоголу Дорошенка та точного пострілу Шастала в компенсований час. Лівий Берег зафіксував примітний факт – команда забивала на першій хвилині кожного з таймів. Одразу після перерви відзначився Венделл, а зробив остаточні 5:0 Дієго Енріке.

ЮКСА вдома здобула вольову перемогу над Металістом. Уже на 8-й хвилині господарі пропустили через автогол Поправки, що змусив приміряти роль наздоганяючих. Однак «хрестоносці» одразу ж відновили рівновагу: на 10-й хвилині забив Педро Акасіу, а ще до перерви Лебедєв уже зафіксував підсумкові 2:1 для ЮКСА.

Лівий Берег має 26 очок і утримує четверту позицію в зоні перехідних матчів. ЮКСА (15) відірвалася від Металіста (12), який перебуває одразу над плей-оф за пониження. Металург із шістьма очками — поки що беззаперечний аутсайдер.

Перша ліга, 14-й тур

Металург – Лівий Берег 0:5

Голи: Самар, 1, Дорошенко, 36 (автогол), Шастал, 45+2, Венделл, 46, Дієго Енріке, 64

ЮКСА – Металіст 2:1

Голи: Педро Акасіу, 10, Лебедєв, 31 – Поправка, 8 (автогол)