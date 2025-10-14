Сергій Стаднюк

В 11-му турі української Першої ліги Вікторія на своєму полі розгромила Металург.

Перший гол був забитий лише наприкінці першої години гри, коли Євпак вдало завершив атаку. Далі розв'язка наступила ближче до кінця другого тайму. Станіслав Шарай відзначився голом, а вже через чотири хвилини оформив дубль, довівши рахунок до переконливих 3:0, що забезпечило Вікторії важливу перемогу.

Агробізнес мінімально обіграв Фенікс-Маріуполь завдяки єдиному голу в матчі, який стався на 41-й хвилині. Визначальним став автогол після рикошету від Білого. У другому таймі, на 74-й хвилині, Фенікс-Маріуполь залишився в меншості. Петько примудрився отримати друге попередження за хвилину і був вилучений з поля. Це і не дозволило гостям змінити хід гри.

Вікторія набрала 15 очок і обійшла Ворсклу (12) в турнірній таблиці. Агробізнес з 21 балом замикає зону перехідних матчів. Фенікс-Маріуполь (8) і Металург (6) перебувають під загрозою вильоту.

Перша ліга, 11-й тур

Вікторія – Металург 3:0

Голи: Євпак, 59, Станіслав Шарай, 75, 79

Агробізнес – Фенікс-Маріуполь 1:0

Гол: Білий, 41 (автогол)

Вилучення: Петько, 74 (Фенікс-Маріуполь, друга ЖК)