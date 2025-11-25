Павло Василенко

Зірка мадридського Реала Вінісіус Жуніор наразі не бажає продовжувати свій контракт з клубом, який закінчується влітку 2027 року, через напружені стосунки з головним тренером команди Хабі Алонсо, повідомляє The Athletic.

Видання посилається на інформацію з трьох різних джерел, згідно з якими Вінісіус висловив цю позицію під час зустрічі з президентом клубу Флорентіно Пересом наприкінці минулого місяця.

Як відомо, переговори між двома сторонами розпочалися на початку року, але досі не досягли згоди щодо продовження контракту. Тим часом, несприятливі стосунки між вінгером та Алонсо ще більше посилили сумніви 25-річного гравця щодо ідеї продовження свого перебування на «Бернабеу».

Все частіше лунають чутки про конфлікт між Вінісіусом та Алонсо, а чутки підживлювала бурхлива реакція гравця на заміну під час Ель Класіко. Пізніше він вибачився за свою поведінку, але не згадав Алонсо, що, як вважається, було зроблено навмисно.

З 17 ігор, які Вінісіус зіграв цього сезону, він провів повні 90 хвилин лише у п'яти з них. Це явно не подобається бразильському вінгеру, якому попередній наставник Реала Карло Анчелотті давав більше ігрового часу.