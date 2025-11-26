Головний тренер Реала Хабі Алонсо поділився думкою про робочі стосунки з вінгером Вінісіусом Жуніором.

«Стосунки з Вінісіусом дуже хороші. Він вважається ключовим гравцем, і між нами існує взаємна довіра. Ми говоримо перед матчами, він знає, про що думаю я, я знаю, про що думає він… Це найкращий спосіб ухвалювати рішення разом», — сказав Алонсо в ефірі TNT Sports.

Водночас, за інформацією ЗМІ, бразильський вінгер поки не зацікавлений у продовженні контракту з Реалом. Журналісти стверджують, що Вінісіус повідомив про це президенту клубу Флорентіно Пересу під час зустрічі, де вибачався за епізоди своєї поведінки в класико.

Таким чином, попри публічні запевнення у гармонії, ситуація навколо майбутнього Вінісіуса в мадридському клубі залишається напруженою. Сьогодні, 26 листопада, Реал з Луніним в основі зіграє з Олімпіакосом у рамках 5 туру Ліги чемпіонів.