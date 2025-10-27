Молодий український голкіпер Владислав Крапивцов, який захищає ворота іспанської Жирони, отримав визнання у Ла Лізі.

Портал score90 включив його до символічної збірної найкращих гравців до 21 року чемпіонату Іспанії.

Крапивцов повернувся до Жирони після виступу на чемпіонаті світу серед гравців до 20 років. Цього сезону за клуб він провів два матчі, пропустивши шість голів.

Реал Мадрид уважно стежить за розвитком 20-річного воротаря, якого вважають одним із найперспективніших молодих голкіперів Іспанії. Скаути королівського клубу вже виявили до нього інтерес.

Раніше Жирона втратила перемогу у поєдинку з новачком Ла Ліги.