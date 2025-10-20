Мічел увійшов в історію Жирони після матчу з Барселоною
Мічел став тренером, який провів найбільшу кількість ігор на чолі команди
24 хвилини тому
Мічел Санчес/фото: Жирона
49-річний іспанський тренер Мічел вписав своє ім'я в історію Жирони, незважаючи на поразку від Барселони у дев'ятому турі Ла Ліги (1:2).
Цей матч став для нього 190-м біля керма команди, що стало новим рекордом за кількістю проведених ігор на чолі клубу.
Таким чином, Мічел перевершив досягнення Пабло Мачіна, який керував Жироною у 189 поєдинках протягом майже чотирьох років.
Мічел очолює команду із сезону 2021/22. За цей період він підняв Жирону в еліту іспанського футболу, привів до бронзових медалей Ла Ліги та вперше вивів клуб до Ліги чемпіонів.
Під його керівництвом команда здобула 82 перемоги, зіграла 36 разів внічию і зазнала 72 поразок.
