49-річний іспанський тренер Мічел вписав своє ім'я в історію Жирони, незважаючи на поразку від Барселони у дев'ятому турі Ла Ліги (1:2).

Цей матч став для нього 190-м біля керма команди, що стало новим рекордом за кількістю проведених ігор на чолі клубу.

Таким чином, Мічел перевершив досягнення Пабло Мачіна, який керував Жироною у 189 поєдинках протягом майже чотирьох років.

Мічел очолює команду із сезону 2021/22. За цей період він підняв Жирону в еліту іспанського футболу, привів до бронзових медалей Ла Ліги та вперше вивів клуб до Ліги чемпіонів.

Під його керівництвом команда здобула 82 перемоги, зіграла 36 разів внічию і зазнала 72 поразок.