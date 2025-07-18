Перший віцепрезидент Металіста Євген Красніков відповів, чи можливе об'єднання клубів з Металістом 1925.

Воно апріорі не могло бути, бо в кожної з харківських команд своя історія, свій шлях. Навіть не знаю хто ініціатор цих чуток. Я не приховую своїх дружніх стосунків з керівництвом Металіста 1925, але це аж ніяк не підстава для об'єднання клубів. Тому тішимося, що земляки знову виступатимуть в УПЛ й бажаємо їм звитяг.

Знаю, що в Металіста 1925 – амбітні плани, можливо, наступного року наші шляху знову перетнуться тільки вже в еліті. Принаймні, ставлю перед Металістом завдання грати на перемогу в кожному матчі в Першій лізі й побачимо що з цього вийде, – сказав Красніков у інтерв’ю Sport.ua.