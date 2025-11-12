Павло Василенко

Збірна Демократичної Республіки Конго проводить вирішальні матчі африканської кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року, і країна вирішила додатково мотивувати своїх футболістів.

Згідно з інформацією порталу Sport News Africa, президент країни Фелікс Чісекеді затвердив бонус до мільйона доларів для кожного гравця, якщо популярні «леопарди» потраплять до міжконтинентального плей-оф чемпіонату світу 2026 року.

На відміну від більшості африканських збірних, які проводять товариські матчі під час листопадової представницької перерви, Конго вступає у вирішальну фазу кваліфікації.

Команда Себастьєна Десабра зіграє з Камеруном у четвер, 13 листопада, і в разі перемоги на них чекає найкращий матч у дуелі Нігерія – Габон у фіналі африканської кваліфікації на чемпіонат світу (16 листопада).

Ці два матчі вирішать, хто зіграє в міжконтинентальному плей-оф у березні за путівку на чемпіонат світу-2026, який відбудеться у Сполучених Штатах Америки, Канаді та Мексиці.

Уряд Конго хоче максимально мотивувати футболістів, і, за даними того ж джерела, національний банк вже отримав вказівки щодо здійснення прямих виплат гравцям у разі їхнього розміщення.

Цікаво, що наставник Десабр та тренерський штаб не входять до цієї нагороди, яка призначена виключно для гравців.

Цей крок уряду показує, наскільки велике значення країна надає успіху національної збірної, і ці кроки відбуваються на тлі напружених відносин між Конго та Руандою, практично у стані війни.