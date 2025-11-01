Павло Василенко

Тисячі європейських уболівальників ризикують не потрапити до США на чемпіонат світу 2026 року через нові жорсткі правила, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа.

Експерти попереджають: навіть незначна помилка у візовій анкеті, старий допис у соцмережах або дрібне правопорушення можуть стати причиною відмови у в’їзді.

«Ми вже бачимо випадки, коли людям відмовляють у візах через, здавалося б, дрібниці – старий твіт, незначну судимість чи помилку у формі ESTA», – пояснює Джессі Чемберс, представниця платформи Global Work & Travel.

З 2025 року прикордонники США отримають право перевіряти активність кожного заявника у соцмережах. Образливі жарти, політичні пости або натяки на теми безпеки й наркотиків можуть призвести до миттєвої відмови.

«Йдеться не про цензуру, а про сприйняття. США прагнуть точно знати, хто в’їжджає до країни під час події такого масштабу», – зазначила Чемберс.

Навіть тимчасова заборона на керування автомобілем може викликати підозри відповідно до нових критеріїв «морального характеру».

Експерти радять уболівальникам подавати документи завчасно. «Готуйтесь до візи, як до великого матчу: чим раніше почнете, тим менше шансів опинитися в офсайді», – підсумовує Чемберс.

Вболівальникам, які раніше мали проблеми із законом, рекомендується завчасно подавати заявки на отримання віз B-1/B-2, особливо враховуючи, що нова політика «нульової толерантності» дозволяє прикордонникам США відмовляти у в'їзді навіть тим, хто має дійсні візи, якщо під час перевірок будуть виявлені порушення.