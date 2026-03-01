Кремонезе, що загруз в боротьбі за виживання, намагається перервати 12-матчеву безвиграшну серію в Серії А (другу найдовшу в історії клубу в еліті) та прийме Мілан, чиї мрії про скудетто виглядають дедалі примарнішими.

Форма команд та новини перед матчем

Кремонезе після поразки 0:3 від Роми в неділю продовжує безвиграшну серію з грудня (поразка від Лечче 2:0 була останньою). Команда не забила в 10 з 12 останніх матчів. З того часу вони скотилися з 9-го на 17-те місце. Вдома «гриджороссі» виграли лише 2 з 12 матчів чемпіонату (6 нічиїх), причому 3 з 4 останніх домашніх ігор завершилися внічию.

Мілан зазнав прикрої поразки 0:1 від Парми в попередньому турі – лише 8 очок у останніх 5 матчах ліги, тоді як Інтер набрав 15. Россонері відстають від лідера на 10 очок. Втім, вони єдиний колектив без виїзних поразок у чемпіонаті цього сезону (8 перемог, 5 нічиїх). Остання виїзна серія без поразок у лізі тривала з грудня 2021 по жовтень 2022 (12 перемог, 5 нічиїх).

Історія протистоянь

Кремонезе не програвав Мілану в трьох очних зустрічах XXI століття (1 перемога, 2 нічиї) і виграв зворотний матч 2:1. Це дає шанс стати першою командою з 1960-х, яка виграє два поспіль виїзні матчі проти Мілана.

Гаряча статистика та тренди

Лише один з останніх шести матчів Кремонезе мав голи в обох таймах.

Кремонезе на межі не забити в чотирьох поспіль домашніх матчах ліги вперше з січня 2023 року.

Виїзна команда програла лише один з 10 останніх матчів Мілана (5 перемог, 4 нічиї).

Після «сухого» матчу Мілан може не забити в двох поспіль іграх ліги вперше з квітня 2022 року.

Ключові гравці та втрати

Мілан Джуріч не забивав за Кремонезе після переходу з Парми в січні; останні 8 матчів, у яких він забивав, команда не вигравала (4 нічиї, 4 поразки). Лука Модріч забив переможний гол у попередньому виїзному матчі проти Пізи – 8 з 9 його останніх голів за клуб чи збірну припали на час після 40-ї хвилини.

У Кремонезе дискваліфікований Мартін Пайеро (травма в матчі з Ромою). У Мілана під питанням участь Рубена Лофтус-Чіка (перелом щелепи проти Парми).

Прогноз

З огляду на форму обох команд, результат важко передбачити, але менш ніж 2,5 голи в матчі виглядає ймовірним сценарієм.

