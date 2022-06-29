Вернидуб отримав у «Кривбас» чемпіона світу U-20
«Кривбас» оголосив про підписання ще трьох футболістів
До новачка УПЛ приєдналися гравці, які виступали раніше в «еліті» та нижчих лігах
Фото - ФК Кривбас
Одразу три футболіста приєдналися до «Кривбасу». Про це повідомляє прес-служба клубу.
Так, в новому сезоні буде грати за «червоно-білих» екс-гравець клубу УПЛ. Це захисник Тимур Стецьков, що покинув «Олександрію».
Також перейшли до «Кривбасу» і представники нижчий ліг. Це 25-річний півзахисник «Гірника-Спорт» Андрій Понєдельнік і 20-річний екс-хавбек запорізького «Металурга» Тимур Кораблін.
Раніше до команди Юрія Вернидуба приєднався чемпіон світу U - 20 Денис Устименко.
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