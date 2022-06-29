«Кривбас» оголосив про підписання ще трьох футболістів

До новачка УПЛ приєдналися гравці, які виступали раніше в «еліті» та нижчих лігах

Фото - ФК Кривбас

Одразу три футболіста приєдналися до «Кривбасу». Про це повідомляє прес-служба клубу.

Так, в новому сезоні буде грати за «червоно-білих» екс-гравець клубу УПЛ. Це захисник Тимур Стецьков, що покинув «Олександрію».

Також перейшли до «Кривбасу» і представники нижчий ліг. Це 25-річний півзахисник «Гірника-Спорт» Андрій Понєдельнік і 20-річний екс-хавбек запорізького «Металурга» Тимур Кораблін.

Раніше до команди Юрія Вернидуба приєднався чемпіон світу U - 20 Денис Устименко.