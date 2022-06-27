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Вернидуб отримав у «Кривбас» чемпіона світу U-20

Тепер у складі команди буде гравець, що знає смак великих перемог
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:19
Вернидуб отримав у «Кривбас» чемпіона світу U-20
Денис Устименко / Фото - Футбол 24

Нападник Денис Устименко став гравцем «Кривбасу». Про це повідомляє прес-служба клубу.

Чинний контракт з «Олександрією» закінчується в кінці червня. Форвард приєднався до нової команди на правах вільного агента.

Угода буде діяти три роки. Зазначимо, що Устименко у складі збірної України виграв чемпіонат світу U-20.

Раніше «Кривбас» очолив Юрій Вернидуб.

Сергій Стаднюк
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Теги

Кривбас Олександрія

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