Вернидуб: «Надалі« Кривбас »планує боротися за єврокубки»
Вернидуб отримав у «Кривбас» чемпіона світу U-20
Тепер у складі команди буде гравець, що знає смак великих перемог
Денис Устименко / Фото - Футбол 24
Нападник Денис Устименко став гравцем «Кривбасу». Про це повідомляє прес-служба клубу.
Чинний контракт з «Олександрією» закінчується в кінці червня. Форвард приєднався до нової команди на правах вільного агента.
Угода буде діяти три роки. Зазначимо, що Устименко у складі збірної України виграв чемпіонат світу U-20.
Раніше «Кривбас» очолив Юрій Вернидуб.
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