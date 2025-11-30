Кристал Пелаc не втримав перемогу над Манчестер Юнайтед
Манкуніанці перевернули гру
близько 17 годин тому
Фото -Getty Images
Кристал Пелас в рамках 13 туру АПЛ вдома приймав МЮ. Матч в Лондоні завершився з рахунком 1:2.
Перша половина гри була сповненою оптимізму, коли господарям вдалося вийти вперед до перерви, отримавши право на пенальті. Матета на 36-й хвилині реалізував 11-метровий.
По перерві Ман Юнайтед вдалося змінити ситуацію на свою користь, провівши ударну 10-хвилинкку. Спочатку Зіркзее відновив паритет на «Селхерст Парк», а трохи згодом Маунт, як виявилось, оформив переможний гол
Перемога МЮ дозволила обійти Кристал Пелас в турнірній таблиці АПЛ.
АПЛ. 13 тур
Крістал Пелес - МЮ 1:2
Голи: Матета, 33 (з пенальті) - Зіркзе, 54, Маунт, 63