Кристал Пелас та Фулгем розписали мирову в поєдинку 19 туру АПЛ. Матч в Лондоні завершився з рахунком 1:1.

Команди обмінялись голами в кожному з таймів. Перед перервою господарі вийшли вперед, коли Матета відгукнувся на передачу Клайна, спрямувавши м'яч повз голкіпера Фулгема Лено.

Переваги в один гол не вистачило Кристал Пелас, щоб розраховувати на новорічні 3 бали. На 80-й хвилині Робінсон та Лукіч вивели на ударну позицію Керні, якому вдалося відзначитись після виходу на заміну.

Кристал Пелас та Фулгем були змушені задовольнитися нічиєю у стартовому поєдинку 2026 року.

АПЛ. 19 тур

Кристал Пелас - Фулгем 1:1

Голи: Матета, 39 - Керні, 80