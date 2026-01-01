Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім підбив підсумки матчу 19 туру АПЛ проти Вулвергемптона (1:0). Його слова наводить ВBC.

Ми відчували труднощі протягом усього матчу. Ми знали, що гра буде відрізнятися від гри з «Ньюкаслом». У цьому матчі у нас не було такої енергії. У нас були моменти, але не вистачало рухливості в атаці. На даний момент не вистачає зв'язків [між гравцями].

Гра повністю відрізнялася від попередньої. За лінією м'яча було більше гравців, а в таких випадках потрібно старанніше працювати, щоб створювати більше, проявляти фантазію і грати по-іншому. Нам цього не вистачало.

Вувлз намагалися. Ми зіграли не дуже добре. Нам потрібно відновитися і перейти до наступного матчу, - зізнався Аморім.