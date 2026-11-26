Сергій Разумовський

Кристал Пелас здобув вольову перемогу над Реалом Сосьєдад у матчі 5-го туру загального етапу Ліги Європи УЄФА. Поєдинок на стадіоні Селгерст Парк завершився з рахунком 2:1 на користь лондонської команди.

Зустріч відбулася 26 листопада та стала першим домашнім матчем для нового головного тренера Кристал Пелас Томаса Франка. Його команда не надто вдало розпочала гру, а до перерви більше проблем створювали саме гості.

Реал Сосьєдад активніше діяв в атаці та кілька разів небезпечно пробивав по воротах господарів. Однак голкіпер «орлів» Дін Гендерсон продемонстрував надійну гру й виконав кілька важливих сейвів. Завдяки діям воротаря лондонці змогли завершити перший тайм без пропущених м’ячів.

Після перерви команди нарешті відкрили рахунок. На 66-й хвилині захисник Реала Сосьєдад Мамаду Сарр скористався передачею Джоба Очієнга та відправив м’яч у ворота англійської команди. Після цього здавалося, що баскський клуб зможе втримати перевагу та здобути важливі виїзні очки.