Кристал Пелас у більшості здійснив камбек із Сосьєдадом у центральному матчі туру Ліги Європи
Все почалося з вилучення та пенальті
Кристал Пелас здобув вольову перемогу над Реалом Сосьєдад у матчі 5-го туру загального етапу Ліги Європи УЄФА. Поєдинок на стадіоні Селгерст Парк завершився з рахунком 2:1 на користь лондонської команди.
Зустріч відбулася 26 листопада та стала першим домашнім матчем для нового головного тренера Кристал Пелас Томаса Франка. Його команда не надто вдало розпочала гру, а до перерви більше проблем створювали саме гості.
Реал Сосьєдад активніше діяв в атаці та кілька разів небезпечно пробивав по воротах господарів. Однак голкіпер «орлів» Дін Гендерсон продемонстрував надійну гру й виконав кілька важливих сейвів. Завдяки діям воротаря лондонці змогли завершити перший тайм без пропущених м’ячів.
Після перерви команди нарешті відкрили рахунок. На 66-й хвилині захисник Реала Сосьєдад Мамаду Сарр скористався передачею Джоба Очієнга та відправив м’яч у ворота англійської команди. Після цього здавалося, що баскський клуб зможе втримати перевагу та здобути важливі виїзні очки.
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Проте перебіг зустрічі кардинально змінився через кілька хвилин. На 71-й хвилині футболіст Реал Сосьєдад Хон Мартін отримав другу жовту картку й залишив свою команду в меншості. Кристал Пелас одразу скористався чисельною перевагою.
Уже на 72-й хвилині Жан-Філіпп Матета реалізував пенальті та зрівняв рахунок. Лондонці продовжили тиснути на оборону суперника й на 82-й хвилині завершили камбек. Двайт Макніл завдав точного удару та вивів господарів уперед – 2:1.
У компенсований час Кристал Пелас міг забити втретє. На 93-й хвилині арбітр призначив ще один одинадцятиметровий у ворота Реала Сосьєдад, однак Єремі Піно не зумів переграти голкіпера баскської команди. Попри нереалізований пенальті, господарі втримали мінімальну перевагу та здобули три очки.
Перемога дозволила Кристал Пелас набрати вісім очок і суттєво покращити своє становище в загальній таблиці Ліги Європи. Лондонці зміцнили шанси на продовження боротьби навесні. У трьох матчах, що залишилися, команді Томаса Франка може вистачити ще приблизно двох-трьох очок, щоб гарантувати потрапляння до топ-24 та участь у плейоф.
Реал Сосьєдад після поразки залишився з п’ятьма очками за підсумками п’яти турів. Іспанська команда ускладнила собі завдання й тепер не має права на нові серйозні помилки. Щоб зберегти шанси на вихід до наступної стадії, баскам необхідно набирати максимум очок у матчах, що залишилися.
Ліга Європи. Загальний етап, 5-й тур
Кристал Пелас – Реал Сосьєдад 2:1
Голи: Матета, 72 (пен.), Макніл, 81 – М. Сарр, 66
Кристал Пелас: Гендерсон, Канво (Халайлі, 80), Дісасі, Річардс, Чілвелл (Мітчелл, 80), Піно, Кв. Тімбер, Г'юз, Камада (Странд Ларсен, 80), Нкетіа (Макніл, 57), Матета (Осоріо, 88).
Реал Сосьєдад: Марерро, Форт (Субельдія, 76), Й. Мартін, М. Сарр, А. Муньйос, Очієнг (Л. Сучич, 87), Турр’єнтес (Солер, 67), Горротчатегі, Гедеш (Оскарссон, 68), Оярсабаль, захарян (С. Гомес, 76).
Попередження: Дісасі, 32, Піно, 76 – Мартін, 64, Марреро, 73, Оярсабаль, 76, Солер, 90+2
Вилучення: Мартін, 71 (друге попередження)
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