Сергій Разумовський

У шостому турі загального етапу Ліги конференцій Кристал Пелас і КуПС зіграли внічию 2:2. Господарі швидко вийшли вперед: уже на 5-й хвилині Уче відкрив рахунок, і з цим мінімальним лідерством англійська команда пішла на перерву.

Після відпочинку КуПС різко додав і перевернув гру за кілька хвилин: на 50-й Пажишек зрівняв, а на 53-й Сіссе вивів гостей уперед. Ситуація для гостей ускладнилася, коли Антві отримав червону картку. І фаворит використав більшість – Девенні встановив підсумковий рахунок 2:2.

До вашої уваги огляд матчу.

Кристал Пелас набрав десять очок у турнірній таблиці та посів підсумкове десяте місце. Англійцям тепер доведеться грати додатковий раунд плей-оф.

Ліга конференцій. Загальний етап, шостий тур

Кристал Пелас – КуПС 2:2

Голи: Уче, 5, Девенні, 76 – Пажишек, 50, Сіссе, 53

Крістал Пелас: Бенітес, Кінґ (Нкетіа, 77), Лерма (Ґеї, 64), Канво, Соса (Мітчелл, 64), Девенні, Родні, Бенамар (Г'юз, 63), Ессе, Уче (Матета, 77), Дрейкс-Томас

КуПС: Крайдль, Хямялайнен (Рікардо, 66), Сіссе, Мієттінен, Антві, Руоппі, Аріфі, Оксанен, Саволайнен, Пажишек (Конате, 77), Пеннанен (Туре, 66)

Попередження: Соса (2), Ессе (39), Ґеї (80)

Вилучення: Антві (73)