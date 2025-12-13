Кривбас і Колос зіграли внічию у матчі з пенальті та вилученням
Команди сильнішого не визначили
близько 2 годин тому
Фото - ФК Колос
У матчі 16-го туру Української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас на своєму полі приймав ковалівський Колос. Зустріч завершилася внічию з рахунком 1:1.
На 10-й хвилині Кривбас отримав право пробити пенальті, який реалізував Єгор Твердохліб. Гості відігралися у другому таймі – на 56-й хвилині точним ударом відзначився Ілір Краснічі.
Колос догравав матч у меншості з 85-ї хвилини після вилучення Еліаса Теллеса.
Наразі Кривбас займає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 26 очок. Колос йде п’ятим з 25 балами.
Команди пішли на зимову перерву, друга частина сезону відновиться у кінці лютого.
УПЛ, 16-й тур
Кривбас – Колос – 1:1
Голи: Твердохліб, 10 (пенальті) – Краснічі, 56.