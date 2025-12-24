Павло Василенко

Відомий український тренер Валерій Кривенцов близький до повернення до активної роботи. За інформацією телеграм-каналу ТаТоТаке, 52-річний фахівець розглядається як кандидат на посаду тренера в жіночій національній збірній України. Повідомляється, що Кривенцов має стати асистентом Ії Андрущак.

Проте для офіційного призначення необхідно, аби Виконком УАФ затвердив рекомендацію від Комітету жіночого футболу та новий тренерський штаб після закінчення контракту Володимира Пятенка.

Останнім місцем роботи Кривенцова була чернівецька Буковина, яку він покинув у жовтні 2024 року.

Протягом своєї кар'єри фахівець очолював луганську Зорю, харківський Металіст 1925, маріупольський Іллічівець і тривалий час працював у структурі донецького Шахтаря, зокрема настанвиком юнацької та молодіжної команд.