КСУ Крайова з двома українцями вийшла до наступного раунду Ліги конференцій
Ісенко та Романчук відіграли повний матч
близько 1 години тому
Олександр Романчук / Фото - Університатя Крайова
Університатя Крайова після програшу Сараєво у першому матчі 2 кваліфікаційного раунду Ліги конференцій (1:2) оформила вольовий прохід до наступного раунду змагань.
У матчі-відповіді команда Олександра Романчука та Павла Ісенка не залишила шансів боснійцям, яким відвантажили 4 голи без відповіді.
Обидва українські легіонери Крайови провели всі 90 хвилин. Ексворотар Ворскли вперше після переїзду до Румунії оформив кліншит.
В наступному раунді ЛК команда Кучеренка зустрінеться зі Спартаком (Трнава). Матчі відбудуться 7 та 14 серпня.
Відомо, скільки балів заробили українські клуби в таблиці коефіцієнтів УЄФА.