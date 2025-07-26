Гол-красень ексфутболіста Кривбаса не врятував від програшу в Лізі конференцій. Відео
КСУ Крайова поступилась Сараєво
близько 2 годин тому
Олександр Романчук / Фото - Університатя Крайова
Український центрбек Олександр Романчук відзначився голом у складі КСУ Крайова в поєдинку 2 кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Сараєво (1:2).
Ексфутболіст Кривбаса допоміг Крайові скоротити відставання в рахунку ударом з-за меж штрафного Сараєво.
Також в цьому матчі взяв участь ексворотар Ворскли Павло Ісенко, для якого це був другий поєдинок після зміни клубу.
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