Арсенал та Кристал Пелас зійшлися в боротьбі за останню путівку до півфіналу Кубка англійської ліги. Матч в Лондоні подарував повний спектр емоцій вболівальникам обох команд.

Команда Мікеля Артета була близькою виграти в основний час, коли на 80-й хвилині Лакруа, відчайдушно намагаючись вибити м'яч після кутового удару вразив власні ворота.

В компенсований час Кристал Пелас відповів власним стандартом, який який спричинив хаос у штрафному майданчику Арсенала. У вирішальний момент Гуехі своїм голом допоміг перевести матч в серію пенальті, хоча господарі мали кілька нагод, аби вдруге відзначитись у воротах орлів.

Обидві команди били бездоганно, поки удар вищезгаданого Лакруа не взяв Кепа, викликавши бурхливі святкування на стадіоні «Емірейтс».

Арсенал вийшов до півфіналу Кубка англійської ліги, де зіграє з Челсі в двох матчах за місце на «Вемблі». Матчі відбудуться 14 січня і 3 лютого.

Кубок англійської ліги. Чвертьфінал

Арсенал - Кристал Пелас 1:1 (8:7 по пенальті)

Голи: Лакруа, 80 (автогол) - Гуехі, 90+5