Павло Василенко

Цього року Палмейрас (Сан-Паулу) та Фламенго (Ріо-де-Жанейро) змагатимуться за титул Кубка Лібертадорес. Найпрестижніший південноамериканський турнір матиме чемпіона з Бразилії вже восьмий раз за останні дев'ять сезонів. Фінал заплановано на 29 листопада в Лімі.

У п'ятницю Палмейрас зумів переломити невдалу серію з двох матчів проти команди еквадорської ЛДУ Кіто, перемігши вдома з рахунком 4:0.

Півзахисник Рафаель Вейга забив два голи, включаючи пенальті на 82-й хвилині, закріпивши перемогу. Палмейрас має шанс виграти титул після чотирьох років, Фламенго – після трьох.